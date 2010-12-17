В Украине за 11 месяцев производство негазированной минеральной воды выросло на 18,7%

В Украине производство негазированной натуральной минеральной воды в январе-ноябре 2010 года выросло на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 25,1 млн. дал.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране было произведено 2 млн. дал негазированной минеральной воды, что на 15,3% больше, чем в октябре 2010 года, и на 22,8% больше, чем в ноябре 2009 года.

По информации Госкомстата, производство газированной минеральной воды в Украине в январе-ноябре т.г. выросло на 9,9% – до 100 млн. дал. В частности, в ноябре т.г. было произведено 6,6 млн. дал газированной минеральной воды, что в 2 раза больше, чем в октябре 2010 года, и на 33,2% больше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 98,4 млн. дал газированной минеральной воды, что на 15,2% ниже показателя 2008 года. Производство негазированной минеральной воды в 2009 году составило 23,2 млн. дал, что на 21,3% меньше, чем в 2008 году.