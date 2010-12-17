В Украине производство ликеров и спиртовых настоек за 11 месяцев сократилось на 12,7%

В Украине производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в январе-ноябре 2010 года составило 10,6 млн. дал, что на 12,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. производство этих напитков составило 0,6 млн. дал, что на 17,9% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 30,4% меньше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек, водок и других спиртных напитков в 2009 году составило 12 млн. дал, что на 41,3% меньше, чем в 2008 году.