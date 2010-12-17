В Украине производство пива за 11 месяцев выросло на 3%
15:38, 17 декабря 2010Агро
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В Украине в январе-ноябре 2010 года производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 288 млн. дал, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в ноябре т.г. производство пива в Украине составило 19,8 млн. дал, что на 8,7% больше, чем в октябре т.г., и на 15,1% больше, чем в ноябре 2009 года.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 300 млн. дал, что на 6,2% ниже показателя 2008 года.
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