В Украине производство пива за 11 месяцев выросло на 3%

В Украине в январе-ноябре 2010 года производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 288 млн. дал, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. производство пива в Украине составило 19,8 млн. дал, что на 8,7% больше, чем в октябре т.г., и на 15,1% больше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине производство солодового пива, включая безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, составило 300 млн. дал, что на 6,2% ниже показателя 2008 года.