Производство коньяков и бренди в Украине за 11 месяцев увеличилось на 9,4%

В Украине производство коньяков и бренди в январе-ноябре этого года составило 2,9 млн. дал, что на 9,4% больше соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т. г. производство коньяков и бренди составило 0,4 млн. дал, что на 3,8% выше показателя октября т. г. и на 17,5% выше показателя ноября 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство коньяков и бренди в 2009 году составило 3 млн. дал, что на 21% ниже показателя 2008 года.