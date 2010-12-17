Производство водки и крепких напитков В Украине за 11 месяцев сократилось на 1%

В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в январе-ноябре этого года составило 37,6 млн. дал, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране было произведено 4,3 млн. дал водки и крепких спиртных напитков, что на 23,5% больше показателя за октябрь 2010 года и на 1,8% выше показателя за ноябрь 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 43,4 млн. дал водки и крепких спиртных напитков, что на 5,2% больше, чем в 2008 году.