В Украине производство сахара за 11 месяцев выросло на 22,5%
16:37, 17 декабря 2010Агро
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В Украине производство сахара белого кристаллического свекловичного в январе-ноябре этого года составило 1,467 млн. тонн, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране было произведено 439 тыс. тонн сахара, что на 37,5% меньше показателя за октябрь 2010 года и на 15,4% больше показателя за ноябрь 2009 года.
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