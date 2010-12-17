В Украине производство сахара за 11 месяцев выросло на 22,5%

В Украине производство сахара белого кристаллического свекловичного в январе-ноябре этого года составило 1,467 млн. тонн, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране было произведено 439 тыс. тонн сахара, что на 37,5% меньше показателя за октябрь 2010 года и на 15,4% больше показателя за ноябрь 2009 года.