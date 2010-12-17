Производство кисломолочных продуктов в Украине за 11 месяцев сократилось на 2,4%

В Украине в январе-ноябре 2010 года производство кисломолочных продуктов сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 442 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. производство кисломолочных продуктов в Украине составило 37,6 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем в октябре 2010 года, и на 1% больше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине производство кисломолочных продуктов сократилось на 7,2% по сравнению с 2008 годом – до 492 тыс. тонн.