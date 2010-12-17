В Украине производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров сократилось на 7,1%

В Украине в январе-ноябре этого года было произведено 71,5 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. в стране произведено 6,8 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 3,4% больше, чем в октябре 2010 года, и на 6,1% меньше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 84,7 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 8% меньше, чем в 2008 году.