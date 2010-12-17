Производство жирных сыров в Украине в январе-ноябре снизилось на 6,4%
16:41, 17 декабря 2010Агро
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В Украине производство жирных сыров по итогам января-ноября 2010 года составило 199 тыс. тонн, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в ноябре т.г. производство жирных сыров в стране составило 15,2 тыс. тонн, что на 25,8% меньше, чем в октябре т.г., и на 7,5% больше, чем в ноябре 2009 года.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине производство жирных сыров составило 227 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем в 2008 году.
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