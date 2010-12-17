В Украине в январе-ноябре производство спрэдов снизилось на 16,9%

В Украине в январе-ноябре этого года было произведено 54,4 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре т.г. было произведено 4,9 тыс. тонн спрэдов, что на 8,4% меньше, чем в октябре 2010 года, и на 34,6% меньше, чем в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было произведено 72,7 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 10,1% меньше, чем в 2008 году.