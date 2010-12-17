В этом году органы прокуратуры возбудили 44 уголовных дела по фактам недостачи зерна Аграрного фонда на общую сумму 175,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, органами прокуратуры проведены проверки соблюдения требований законодательства при использовании бюджетных средств Аграрным фондом, сохранении зерна государственного интервенционного фонда и законности таможенного контроля экспортных операций с зерном, которыми обнаружены многочисленные нарушения.

Так, прокуратурой Сумской области 12 ноября 2010 года возбуждено уголовное дело согласно ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины в отношении служебных лиц одного из государственных предприятий области, которые с целью растраты имущества предприятия, приобрели у коммерческой структуры зерно кукурузы по заведомо завышенной цене, чем нанесли ущерб государству на общую сумму свыше 2,3 млн. грн.

По фактам недостачи зерна Аграрного фонда, его растраты, присвоение и т. п. в суд для рассмотрения по существу в текущем году прокурорами направлены 15 уголовных дел, в которых общая сумма ущерба, нанесенного преступлениями, составляет 38,4 млн. грн. В частности, прокуратурой Житомирской области 10 ноября 2010 г. направлено в суд уголовное дело согласно ч.2 ст.367 УК Украины по обвинению владельца одного из частных предприятий, который реализовал зерно пшеницы, находившегося в залоге, другому субъекту ведения хозяйства, вследствие чего стало невозможным своевременное погашение полученного займа и привело к нанесению ущерба Аграрному фонду на сумму 2,4 млн. грн. С целью возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 2,5 млн. грн. и последним добровольно возмещены 300 тыс. грн.

Прокуратурой Запорожской области в ноябре направлено в суд уголовное дело согласно ч.2 ст.364 УК Украины по обвинению заместителя директора одного из местных ООО, который незаконно реализовал пшеницу Аграрного фонда Украины на сумму свыше 19 млн. грн.

С целью защиты интересов государства прокурорами также принимались меры гражданско-правового влияния. В текущем году сумма, на которую удовлетворены иски прокуроров относительно устранения нарушений законодательства на рынке зерна, с учетом добровольного возмещения составила 31,5 млн. грн. В производстве судебных инстанций находится 25 дел по искам прокуроров по этим вопросам на общую сумму около 70 млн. грн.

В целом в 2010 году прокурорами возбуждены 44 уголовных дела по фактам недостачи зерна Аграрного фонда на общую сумму 175,5 млн. грн., внесены 702 предписания и представления, по результатам рассмотрения которого к ответственности привлечены 447 должностных лиц, в том числе 34 должностные лица органов контроля.