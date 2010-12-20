Соглашение с ЕС о ЗСТ может быть подписано не раньше второго полугодия 2011г. - Пятницкий

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано не раньше второй половины 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что на первую половину года запланировано три раунда двусторонних переговоров по этому вопросу. «У нас запланировано три раунда переговоров – в феврале, апреле и июне. Если мы сможем все закончить, то будет полная возможность выходить на подписание соглашения», - сказал замминистра.

Вместе с этим В.ПЯТНИЦКИЙ подчеркнул, что после завершения переговоров до подписания документа должно пройти определенное время для согласования и оформления обеими сторонами достигнутых договоренностей.

«Нравится нам это или не нравится, но и в ЕС есть свои внутренние процедуры, которые необходимо соблюсти для выхода на подписание. И у нас точно так же есть процедуры согласования пакета документов, которые должны будут выноситься на подписание», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

17 декабря т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Украина и Евросоюз уже в 2011 году подпишут соглашение о безвизовом режиме и зоне свободной торговли.