В Крыму вылов рыбы сократился на 23% - до 12,7 тыс. тонн

В январе-ноябре 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов составил 12 713 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По сравнению с аналогичным периодом вылов рыбы и других водных живых ресурсов уменьшился на 22,7% (январь-ноябрь 2009 г. - 16 437 тонн). В том числе во внутренних водоемах полуострова вылов рыбы и водных живых ресурсов уменьшился на 35,9% и составил 631 тонну (январь-ноябрь 2009 г. - 985 тонн).

Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 14,1% до 8,9 тыс. тонн.