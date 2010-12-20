В Крыму вылов рыбы сократился на 23% - до 12,7 тыс. тонн
12:11, 20 декабря 2010Агро
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В январе-ноябре 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов составил 12 713 тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
По сравнению с аналогичным периодом вылов рыбы и других водных живых ресурсов уменьшился на 22,7% (январь-ноябрь 2009 г. - 16 437 тонн). В том числе во внутренних водоемах полуострова вылов рыбы и водных живых ресурсов уменьшился на 35,9% и составил 631 тонну (январь-ноябрь 2009 г. - 985 тонн).
Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 14,1% до 8,9 тыс. тонн.
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