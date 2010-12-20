В Винницкой области поголовье свиней выросло на 15%, КРС – на 6,3%

В Винницкой области в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 декабря 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года поголовье свиней возросло на 14,9%, крупного рогатого скота – на 6,3%, птицы – на 8,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, поголовье свиней по состоянию на 1 декабря возросло на 58,3 тыс. голов по сравнению с соответствующим периодом 2009 года – до 449,8 тыс. голов.

Поголовье крупного рогатого скота возросло на 22,94 тыс. голов – до 387,1 тыс. голов.

Также возросло поголовье птицы – на 0,825 млн. голов - до 10,883 млн. голов., поголовье овец и коз увеличилось на 6%, или на 2,598 тыс. голов, - до 45,9 тыс. голов.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Винницкой области в 2009 году поголовье крупного рогатого скота сохранилось на уровне 2008 года (в т.ч. поголовье коров сократилось на 2,7%), птицы - на 6,6%, тогда как свиней возросло на 7%, овец и коз - на 5,1% по сравнению с 2008 годом.