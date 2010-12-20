Житомирская обл. получила из госбюджета 5,5 млн.грн. для выплаты аграриям дотаций
12:19, 20 декабря 2010Агро
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Житомирская область получила из Государственного бюджета 5,5 млн. грн. для выплаты аграриям дотаций на выращивание сахарной свеклы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.
Уточняется, что средства получены из Стабилизационного фонда Госбюджета для выплаты дотаций на выращивание сахарной свеклы в пределах квоты «А» в размере 500 грн. на 1 гектар посевов.
Дотацией воспользуются 36 сельхозпредприятий области.
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