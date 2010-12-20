Житомирская обл. получила из госбюджета 5,5 млн.грн. для выплаты аграриям дотаций

Житомирская область получила из Государственного бюджета 5,5 млн. грн. для выплаты аграриям дотаций на выращивание сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Уточняется, что средства получены из Стабилизационного фонда Госбюджета для выплаты дотаций на выращивание сахарной свеклы в пределах квоты «А» в размере 500 грн. на 1 гектар посевов.

Дотацией воспользуются 36 сельхозпредприятий области.