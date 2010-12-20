Cargill намерена вложить 7 млн.долл. в строительство комбикормового завода в Украине

Компания Cargill намерена инвестировать 7 млн. долл. в строительство комбикормового завода в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что завод будет построен в Кировоградской области.

Со строительством завода компания выйдет на рынок кормов для животных. Мощность завода составит 50 тыс. тонн продукции в год. Начало строительства запланировано на 2011 год, и ожидается, что к концу 2011 года завод будет введен в эксплуатацию.

Продукция будет производиться и реализовываться под ТМ Purina черед дилерскую сеть. Cargill ожидает, что в течение трех лет дилерская сеть составит более 100 дилеров.

Справка УНИАН. Cargill работает на рынке Украины с 1991 года. Осуществляет деятельность на рынке зерновых и масличных. Представлена в Украине компанией "АТ Каргилл" (100% акций принадлежат "Cargill"). Компания владеет мощностями по хранению зерновых и масличных культур суммарной мощностью около 400 тыс. тонн.

Cargill - международный производитель и трейдер сельскохозяйственной продукции.