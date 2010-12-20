«Укрзернопром Агро» увеличил земельный банк до 93 тыс. га

«Укрзернопром Агро» увеличил земельный банк на 3% - до 93 тыс. га.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, "Укрзернопром Агро" приобрела сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Перемога" в Тарутинском районе Одесской области с площадью пашни 2 689 га, таким образом увеличив посевную площадь до 13 тыс. га в этом районе.

Отмечается, что приобретенное предприятие располагает оборотными средствами на сумму 2 млн. 560 тыс. грн. и самостоятельно производит все производственно-технологические работы. 1440 га озимого клина находятся в удовлетворительном состоянии, вспахана зябь.

С приобретением ЗАО "Перемога" общее количество земли в управлении "Укрзернопром Агро" составило 93 тыс. га. "Недавно мы пересмотрели вопрос набора земли и решили избавиться от площадей, которые не гарантировали хороший и стабильный результат. Было принято решение о наборе более качественной и перспективной земли, что мы и делаем", - отметил операционный директор компании Федор ВЛАД.

Справка УНИАН. «Укрзернопром Агро» занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Компания работает в 12 регионах Украины.

Австрийский MCB Agricole Holding AG (г. Вена), собственник "Укрзернопром Агро", в 2008 г. осуществил частное размещение 24,4% акций компании и привлек 56 млн. долл., что соответствует капитализации 230 млн. долл.