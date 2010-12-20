В Украине вылов рыбы уменьшился на 10% - до 192 тыс. тонн

В Украине в январе-ноябре 2010 г. предприятиями и физическими лицами – предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто в целом 195,5 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 15,7% меньше по сравнению с январем–ноябрем 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Вылов рыбы уменьшился на 10,2% и составил 192 тыс. тонн (98,2% общего объема). Объем добычи других водных живых ресурсов (3,5 тыс. тонн) составлял лишь 19,7% от показателя соответствующего периода прошлого года.