В Украине вылов рыбы уменьшился на 10% - до 192 тыс. тонн
13:31, 20 декабря 2010Агро
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В Украине в январе-ноябре 2010 г. предприятиями и физическими лицами – предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто в целом 195,5 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 15,7% меньше по сравнению с январем–ноябрем 2009 г.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Вылов рыбы уменьшился на 10,2% и составил 192 тыс. тонн (98,2% общего объема). Объем добычи других водных живых ресурсов (3,5 тыс. тонн) составлял лишь 19,7% от показателя соответствующего периода прошлого года.
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