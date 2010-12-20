В Харьковской обл. сельхозпредприятия будут бесплатно использовать воду для орошения полей
В Харьковской области использование водных ресурсов для сельхозпредприятий, которые орошают посевные площади, будет бесплатным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН на заседании коллегии ОГА и собрании административно-хозяйственного актива области.
«Для хозяйств, которые будут заниматься орошением, вода будет бесплатной. Мы это примем на уровне области», - сказал М.ДОБКИН.
Он подчеркнул, что орошение позволяет в разы увеличить урожайность, поэтому облгосадминистрация всячески будет стимулировать полив посевов.
В частности, губернатор отметил, что водоемы, которые можно использовать для орошения, будут передаваться в собственность по упрощенной схеме. Также будет стимулироваться строительство новых оросительных водоемов и водных скважин.
«Те из руководителей сельхозпредприятий, которые захотят для орошения делать скважину, где это выгодно, мы обратимся к областному совету, чтобы их узаконивали по самой упрощенной схеме», - подчеркнул М.ДОБКИН.