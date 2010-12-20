УЗА прогнозирует убытки аграриев в размере 100 долл. на тонне зерна

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) заявляет, что вступление в силу Налогового кодекса, а также введение механизма продажи квот на экспорт зерна на аукционах приведут к убыткам отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 350 долл. на каждом обрабатываемом ими гектаре земли. В этой связи УЗА инициирует экстренные меры во избежание негативного сценария развития ситуации на зерновом рынке страны и непоправимых потерь. Об этом идет речь в заявлении УЗА, подписанном президентом ассоциации Владимиром КЛИМЕНКО.

По мнению УЗА, убытки аграриев будут спровоцированы тремя причинами. В частности, отмена возмещения НДС экспортерам зерна (в соответствии с новым Налоговым кодексом) приведет к потерям производителей зерна до 400 грн. на тонне.

Кроме того, еще 250 грн. на каждой тонне зерна аграрии понесут убытков из-за планируемого введения механизма продажи квот на экспорт зерна на аукционах.

Различного рода дополнительные платежи при осуществлении экспорта приведут к потерям в размере еще около 120 грн. на каждой тонне зерновых.

По подсчетам УЗА, итоговые потери аграриев составят около 100 долл. на тонну или около 350 долл. на гектар обрабатываемой земли.

«Такой сценарий приведет к разрушению зернопроизводства в Украине, угрозе продовольственной безопасности страны и потере внешних рынков», - отмечает в своем заявлении УЗА. При этом ассоциация напоминает, что в Европейском Союзе дотации на гектар обрабатываемой земли составляют около 500 евро.

Украинская зерновая ассоциация призвала аграрные объединения страны и Кабинет министров Украины провести экстренное совещание по ситуации на зерновом рынке для принятия согласованных решений, чтобы избежать развития негативного сценария.

УЗА выражает надежду, что существующие ныне проблемы производства и экспорта зерна будут решены цивилизованным путем, и Украина в очередной раз подтвердит свой статус мировой житницы.