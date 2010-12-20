В Харьковской обл. на покупку с/х техники направлено 328 млн. грн.

В Харьковской области в январе-ноябре 2010 года за счет собственных и привлеченных средств на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих ферм направлено 325,7 млн. грн. - в 1,8 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии Харьковской облгосадминистрации и собрании административно-хозяйственного актива области сообщил заместитель главы ОГА Виталий АЛЕКСЕЙЧУК.

По его словам, объемы кредитования предприятий агропромышленного комплекса увеличились с начала года в 1,9 раза, прирост инвестиций в сельское хозяйство области за январь-ноябрь 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,3%.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что в области сейчас реализуется или уже реализован ряд инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства. Так, в Балаклейском, Змиевском и Нововодолажском районах реализованы 4 инвестпроекта в птицеводстве на сумму 27,7 млн. грн. Инвестиционные проекты в растениеводстве и перерабатывающей промышленности реализуются в Красноградском и Сахновщинском районах. В животноводстве реализуются 6 инвестиционных проектов в Барвенковском, Двуречанском, Красноградском, Нововодолажском, Первомайском и Чугуевском районах области.

