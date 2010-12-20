В Тернопольской обл. поступления сахарной свеклы на переработку выросли на 28%

В Тернопольской области состоянием на 1 декабря т.г. объемы поступлений сахарной свеклы на переработку, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 28,4%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в целом состоянием на 1 декабря 2010 года с начала сезона сахароварения на переработку поступило 1,476 млн. т сахаристых. В частности, 1,011 млн. т было закуплено, 465,5 тыс. т поступило на давальческих условиях.

Средняя цена закупки сахарной свеклы от всех категорий хозяйств на 1 декабря 2010 года составила 558,2 грн./т, что на 20,7% больше, чем на 1 декабря 2009 года.

Всего состоянием на 1 декабря 2010 года заготовку и переработку сахарной свеклы в области осуществляли 7 сахарных заводов.