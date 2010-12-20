Озимые на зерно под урожай 2011 года посеяны на 8,09 млн. га

Озимые на зерно под урожай 2011 года посеяны на площади 8,09 млн. га, что на 5,5% меньше площадей под урожай 2010 года. Такие данные опубликовал Государственный комитет статистики Украины.

По данным Госкомстата, озимые на зерно и зеленый корм под урожай 2011 года посеяны на площади 9,258 млн. га, что на 8,1% ниже показателя за прошлый год.

Озимая пшеница посеяна на площади 6,553 млн. га (на 1,7% ниже аналогичного показателя за прошлый год), рожь - 287,8 тыс. га (на 4,3% ниже), ячмень - 1,246 млн. га (на 21,5% ниже) и озимый рапс на зерно посеян на площади 1,082 млн. га (на 23,7% ниже показателя за прошлый год).

Отмечается, что в структуре площадей озимых на зерно доля озимой пшеницы составляет 81% (в структуре площадей под урожай 2010 г. – 77,9%), ячменя озимого – 15,4% (18,6%), ржи озимой – 3,6% (3,5%).

Хозяйствами населения посеяно 18,5% общей площади озимых, в том числе на зерно – 20,7%.