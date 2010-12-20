В Винницкой области запас зерновых увеличился на 19%

Состоянием на 1 декабря этого года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 1361,4 тыс. тонн зерновых, что на 18,9% больше, чем за аналогичний период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 декабря 2010 года непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 683,7 тыс. тонн зерновых, в зернохранящих и зерноперерабатывающих было в наличии 677,7 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-ноябре 2010 года составляла 1135,5 грн. за 1 тонну, что на 39,1% больше уровня соответствующего периода прошлого года.