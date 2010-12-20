В Кировоградской обл. реализация сельхозпродукции увеличилась в 1,6 раза

В январе-ноябре 2010 года общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в Кировоградской области увеличился в 1,6 раза за счет увеличения реализации продуктов растениеводства в 1,6 раза, животноводства – в 1,4 раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Доля растительной продукции в общем объеме реализованного товара составила 93%, животной – 7% (в январе-ноябре 2009 года, соответственно, 92,1% та 7,9%).

Сельскохозяйственными предприятиями области в январе-ноябре 2010 года реализовано 1445,8 тыс. тонн зерновых культур, в т.ч. пшеницы – 524,3 тыс. тонн, ячменя – 396,1 тыс. тонн, семян подсолнечника - 467 тыс. тонн, сои – 96,5 тыс. тонн, рапса - 104,7 тыс. тонн, скота и птицы (в живом весе) – 9,8 тыс. тонн, молока и молочных продуктов – 32,5 тыс. тонн, яиц – 182,7 млн. шт.

По сравнению с январем-ноябрем 2009 года объем реализации зерновых культур уменьшился на 4,6%, в т.ч. пшеницы - на 21,3%, молока и молочных продуктов - на 0,1%.

В то же время, наблюдалось увеличение объемов реализации ячменя на 4,5%, семян подсолнечника - на 2%, сои - в 2,3 раза, рапса - на 39,2%, скота и птицы (в живом весе) - на 23,4%, яиц - на 28,2%.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями за 11 месяцев 2010 года выросли на 45,9%, в том числе на продукцию животноводства – на 19%, растениеводства – на 48,5%.