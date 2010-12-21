В Тернопольской обл. реализация зерновых сократилась на 40% – до 565 тыс. тонн

В Тернопольской области в январе-ноябре 2010 года объемы реализации зерновых культур уменьшились 40% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 564,654 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, за указанный период аграрные предприятия области реализовали 266,966 тыс. тонн пшеницы (на 48,4% меньше), 1,972 тыс. тонн ржи (на 70,2% меньше) и 106 тыс. тонн ячменя (на 39,1% меньше).

Пшеницу продавали в среднем по 1,126 тыс. грн./т, что на 23,2% дороже, чем в январе-ноябре 2009 года, рожь – по 822,5 грн./т (+35,7%), ячмень – по 1,074 тыс. грн./т (+19,2%).

Объемы реализации семян подсолнечника за отчетный период уменьшились на 17,2% – до 9,54 тыс. тонн, продавали его по 3,167 тыс. грн./т, что на 83,6% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Сахарной свеклы реализовано 1,274 млн. тонн (+61,6%), продавали ее по 721,2 грн./т (+12,8%).