В Тернопольской обл. реализация скота и птицы выросла на 24% - до 10,7 тыс.т

В Тернопольской области в январе-ноябре 2010 года реализация скота и птицы сравнительно с аналогичным периодом 2009 года увеличилась на 23,9% - до 10,752 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в частности реализация крупного рогатого скота увеличилась на 8% - до 3,158 тыс. т, свиней - на 55,2% - до 6,702 тыс. т. При этом реализация птицы уменьшилась на 37,8% - до 878 т.

Объемы реализации молока в области за 11 месяцев т.г. выросли на 5,7% - до 28,156 тыс. т, яиц - на 8,7% - до 101,9 млн. шт.

Молоко аграрные предприятия в среднем продавали за 3 тыс. грн./т (на 56% дороже сравнительно с январем-ноябрем 2009 года), яйца – за 419,2 грн. за тысячу штук (на 10,1% дороже).

Тонну свинины в январе-ноябре т.г. в среднем реализовывали за 12,023 тыс. грн. (на 16,9% дешевле сравнительно со средней ценой января-ноября прошлого года), тонну КРС – за 9,528 тыс. грн. (+13,7%), тонну птицы – за 7,48 тыс. грн. (+8,6%).