В Украине завтра ожидается 0-5° тепла, в Крыму - до 17° тепла

Завтра в западных, северных и восточных областях Украины ожидаются небольшие осадки, на остальной территории - без существенных осадков.

Временами туман, на дорогах, кроме южной части, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в восточных, южных областях и на Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

В Киевской области в среду ночью и утром местами ожидаются небольшие осадки, днем без существенных осадков. Временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.