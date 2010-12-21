Парламент принял закон об обязательном декларировании остатков сахара

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара” относительно декларирования остатков сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего закона проголосовали 243 народных депутата из 282, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что декларирование остатков сахара является обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности. Порядок декларирования остатков сахара определяется Кабинетом министров Украины. Данные о субъектах предпринимательской деятельности и объеме сахара, находящегося в их собственности, указанные в соответствующей декларации, являются конфиденциальными. Субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в декларации об объеме сахара, находящегося в их собственности.

В случае неподачи или несвоевременного представления субъектами предпринимательской деятельности декларации об объеме сахара, находящегося в их собственности, или указание в декларации неполных или недостоверных данных, из таких субъектов взимается штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.