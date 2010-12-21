Рада приняла закон о порядке введения и отмены карантина растений

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 33 Закона Украины "О карантине растений" относительно порядка введения и отмены карантинного режима.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 241 народный депутат из 265, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в случае выявления карантинного организма на территориях, на которых располагаются объекты производства, хранения или переработки зерновых, масличных и зернобобовых культур, карантинный режим вводится в пределах соответствующего района.

Кроме этого, вводится норма, в соответствии с которой карантинный режим отменяется органом, который принял решение о его введении, по представлению соответствующих главных государственных инспекторов по карантину растений или государственных инспекторов по карантину растений.

В решении об отмене карантинного режима обязательно указываются обстоятельства, которые повлекли отмену карантинного режима, и время, с которого отменяется карантинный режим.