Депутаты за лимитирование переходных остатков при повышении ставок акциза на табак
Депутаты Верховной Рады выступают за введение лимитов на переходные остатки при повышении акцизов на табачные изделия, реализация которых возможна по предыдущим ставкам акциза.
Как объяснил на пресс-конференции в УНИАН заслуженный экономист Украины, эксперт межфракционной депутатской группы «За духовность, мораль и здоровье Украины» Олег ИВЧЕНКО, в Украине наблюдается ситуация, когда в период повышения ставок акциза на табачные изделия цены в розничной торговле на эту продукцию остаются на прежнем уровне.
Это связано с тем, что производители табачных изделий перед введением новых ставок акциза, производят несколькомесячный, а то и полугодичный запас продукции, наперед уплачивают акциз, и получают право реализовывать эту продукцию, игнорируя новые ставки акциза. В результате, среди прочего, на протяжении этого переходного периода, сумма реальных поступления в бюджет ниже той, которую планировалось получить от увеличения ставки акциза. По расчетам О.ИВЧЕНКО, сумма недополучения за 2009 год составила около 760 млн. грн., за август-октябрь 2010 года – 1,344 млрд. грн.
«Я был на одной табачной фабрике…, так вот, у них табака на складе на пять с половиной лет вперед. Для своего объема, который они выпускают, пять с половиной лет можно закрыть границу, можно любые акцизы вводить, и они, в принципе, будут с суперприбылью», - сказал на пресс-конференции народный депутат, член Комитета по налоговой и таможенной политике Евгений ЦАРЬКОВ.
По его словам, депутаты выступают за введение системы «налогового упреждения», которое, например, заключалось бы в введении лимита на переходные остатки при повышении акцизов на табачные изделия, реализация которых возможна по предыдущим ставкам акциза.
В свою очередь, народный депутат, член Бюджетного комитета Верховной Рады Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ сказал: «Моя позиция и позиция моих коллег в парламенте зачастую совпадает. Мы понимаем, необходимо повышать акцизы хотя бы до европейских норм».
По его словам, в Украине налоги на табак в 5-7 раз меньше, чем в других европейских странах.
Как сообщал УНИАН, правительство предлагает повышение ставок с 1 января 2011 года на спирт этиловый, алкогольные напитки и табачные изделия на 6,9%.
В частности, на сигареты с фильтром акциз повышается с 90 грн. до 96,21 грн. за 1 тыс. шт., на сигареты без фильтра – с 40,25 грн. до 43,03 грн. за 1 тыс. шт.