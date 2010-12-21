ВР утвердила принципы экологической политики Украины до 2020 года
Верховная Рада Украины приняла Закон "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики до 2020 года".
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения в целом проголосовали 249 народных депутатов из 265 зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно закону, целью государственной экологической политики является сохранение и восстановление экосистемы на всей территории Украины, необходимой для гармонического существования живой и неживой природы, достижения равновесия использования природных ресурсов, их восстановления и развития общества, а также гарантирование экологически безопасной природной среды для жизни и здоровья населения.
Определено, что основными принципами национальной экологической политики являются: обеспечение сбалансированности экологических, экономических и социальных интересов общественного развития государства; интеграция экологических целей в отраслевую политику на том же уровне, что и экономические и социальные цели; обеспечение экологической безопасности и поддержка экологического равновесия на территории Украины, преодоление последствий Чернобыльской катастрофы; содействие осознанию обществом необходимости сохранения окружающей природной среды для будущих поколений; участие общественности в формировании и реализации экологической политики; неотвратимость ответственности за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды; приоритетность требований "загрязнитель окружающей природной среды и пользователь природных ресурсов платят полную цену"; распределение благ для населения от использования природных ресурсов и обеспечение доступа к ним на справедливой основе; достоверность экологической информации.
Задачами улучшения экологической ситуации и повышения уровня экологической безопасности, в частности, является оптимизация структуры энергетического сектора национальной экономики в результате увеличения объема использования энергетических источников с низким уровнем выбросов двуокиси углерода до 2015 года на 10% и до 2020 года на 20%; увеличение объема использования восстанавливаемых и нетрадиционных источников энергии до 2015 года на 5% и до 2020 года на 10% базового уровня; уменьшение объема выбросов общераспространенных загрязняющих веществ стационарными источниками до 2015 года на 10% и до 2020 года на 25% базового уровня, а также передвижными источниками в результате установления нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах до 2015 года в соответствии со стандартами Евро-4, до 2020 года - Евро-5.