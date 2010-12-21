МЧС не зафиксировало ухудшения качества воды в украинской части Дуная после аварии баржи с минудобрениями

Специалисты не зафиксировали ухудшения качества воды в украинской части Дуная после аварии в Румынии баржи, которая перевозила минеральные удобрения.

Об этом сегодня в интервью УНИАН сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Одесской облгосадминистрации Александр МИХЕЕВ.

По его словам, специалистами Одесского областного управления МЧС, райгосадминистраций и отрядами пограничной службы, несущими службу в придунайских районах, предприняты все меры к тому, чтобы растворяющиеся минеральные удобрения из затопленной на Дунае молдавской баржи не нанесли ущерба здоровью жителей украинского Придунавья.

Он уточнил, что «согласно мониторинга качества дунайской воды близ райцентра Рени Одесской области, никаких причин для тревоги нет – показатели находятся в пределах нормы. Специалисты Госэкоинспекции северо-западного части Черного моря полагают, что благодаря низкой температуре воды растворение груза аммофоса на барже будет происходить медленно, благодаря чему «концентрация аммофоса в дунайской воде будет незначительной».

Вместе с тем, специалисты Госэкоинспекции продолжают проводить почасовый мониторинг качества воды в реке.

Кроме того, «решением областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям «закрыты шлюзы по Рении, Измаилу, Килие и Вилково, даны указания госадминистрациям придунайских районов и погранотрядам об осуществлении строго контроля по выполнению запрета на использование дунайской воды и ловлю рыбы, которая может быть опасной для употребления в пищу».

Как сообщал УНИАН, по данным Посольства Украины в Румынии, 19 декабря в районе города Гиндерешть в реке Дунай за 130 километров от границы с Украиной из-за повреждения в корпусе затонула баржа с минеральными удобрениями.

Баржа транспортировалась буксиром "Орион" под флагом Молдовы и перевозила насыпью 964 тона минерального удобрения "Аммофос". По предварительным данным, удобрение нетоксично.

