Вопрос со сроками квот на экспорт зерна Кабмин рассмотрит в начале 2011 г.

Правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Есть поручение премьер-министра, чтобы в конце января – начале февраля квотирование было фактически отменено», - сказал он.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

Позже Кабинет министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн.

