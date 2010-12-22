Ужесточение правил работы для товарных агробирж сделает рынок экспорта более прозрачным - юрист

Ужесточение правил работы для товарных агробирж позволит сделать рынок экспорта аграрных товаров более прозрачным, а также устранит игроков, которые используют товарную биржу в целях уклонения от налогообложения.

Такое мнение УНИАН высказала юрист юридической фирмы ILF Алина КОРЕЦКАЯ, комментируя инициативу Кабинета министров усложнить процедуру получения агробиржами разрешений на регистрацию внешнеэкономических контрактов. Подобную норму планируется закрепить в поправках к Закону «О государственной поддержке сельского хозяйства».

«На сегодня в Украине насчитывается более 350 товарных и товарно-сырьевых бирж. При этом большинство из них не соответствуют даже минимальным критериям и стандартам, которые необходимы для прозрачного и прогнозируемого ценообразования в аграрном секторе. Зачастую эти организации функционируют как база контактов покупателей и продавцов товара. Ни о каком гарантировании выполнения сделок, заключенных таким способом, речь не идет», – отмечает эксперт.

Между тем, цель функционирования товарных бирж состоит именно в том, чтобы обеспечить рыночные условия для торговли товарами, создать эффективный механизм формирования экономически обоснованных цен и получения информации о торгах. Это достигается путем внедрения системы клиринговых расчетов, которая гарантирует исполнение контрактов, заключенных на бирже. Сейчас же большинство расчетов на существующих товарных биржах осуществляются попросту через счета биржи.

«Ужесточение процедуры получения разрешений на регистрацию экспортных контрактов закрепит позиции серьезных игроков на рынке и устранит недобросовестных конкурентов. Это будет способствовать созданию отечественного биржевого рынка с четкими правилами игры, а также поможет поднять его до уровня мировых стандартов», – подчеркнула А.КОРЕЦКАЯ.