В Черкасской обл. урожай сахарной свеклы вырос на 43%, сои – на 31%

В Черкасской области в 2010 году урожай сахарной свеклы увеличился на 43%, сои – на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, сахарная свекла выкопана на площади 495 тыс. га. Накопано 14,8 млн. тонн корнеплодов, что на 43%, или 4,5 млн. тонн, больше 2009 года. Средняя урожайность – 299 ц/га (в 2009 г. – 318 ц/га).

Соя собрана на площади 1038 тыс. га, что на 414 тыс. га больше прошлогоднего показателя, получено 1,7 млн. тонн семян сои при урожайности 16,1 ц/га (в 2009 году – 16,3 ц/га), что на 31%, или 412 тыс. тонн больше, чем в 2009 году.

Кроме того, кукуруза на зерно в области собрана на площади 2628 тыс. га, намолочено свыше 12 млн. тонн зерна, что на 17%, или 1,8 млн. тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность – 45,9 ц/га (в 2009 г. – 51 ц/га).

Как сообщал УНИАН, В Черкасской области в этом году собрано более 2 млн. тонн зерна, средняя урожайность зерновых составила 41 ц/га.