В Черкасской обл. на зябь вспахано на 4% больше чем в прошлом году

В Черкасской области на зябь вспахано 13,5 млн. га, что на 4% больше чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, вспаханная площадь составляет 102% к прогнозу, в том числе, глубокая пахота - на 888 тыс. га (в прошлом году - 589 тыс. га), или 114% к прогнозу. Увеличение почти на 300 тыс. га против прошлого года объемов глубокой пахоты является предпосылкой расширения посевных площадей сахарных свекл в 2011 г.

Всеми категориями хозяйств Черкасской области посеяно 8,3 млн. га озимых (без рапса), в том числе озимых на зерно - 8,2 млн. га. Озимая пшеница посеяна на площади 6,65 млн. га, рожь - на 323 тыс. га, ячмень - на 1224 тыс. га. Посевные площади озимых в Черкасской области на 10-12% превышают средние показатели за последние 6 лет.