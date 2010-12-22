В Черкасской обл. цены на продукцию растениеводства выросли на 42%

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Черкасской области по всем направлениям реализации в январе-ноябре 2010 г. против января-ноября 2009 г. увеличились на 26%, в том числе на продукцию растениеводства - на 42%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, сельскохозяйственными предприятиями области в январе-ноябре 2010 г. было реализовано зерновых и зернобобовых 1806,2 тыс. т, что на 10% меньше января-ноября 2010 г., средняя цена составляла 1214,8 грн. за тонну, что на 43% больше соответствующего периода прошлого года.

В том числе, было реализовано пшеницы 683,1 тыс. т, что на 11% меньше 2009 г., средняя цена составляла 1112,2 грн. за тонну, что 40% больше, чем в 2009 году. Ржи было реализовано 25 тыс. тонн (на 39% больше), средняя цена составляла 637,7 грн. за тонну (на 8% меньше уровня 2009 года). Ячменя реализовано 224,2 тыс. тонн (на 32% меньше), средняя цена составляла 962,9 грн. за т (на 34% больше уровня 2009 г.). Кукурузы было реализовано 849,3 тыс. т (на 3% больше), средняя цена составляла 1366,7 грн. за т (на 51% больше).