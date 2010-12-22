«Славутич» Carlsberg Group расширяет премиальный портфель брендов. Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, к новому году в украинских ресторанах и супермаркетах появится новое пиво премиум-класса «Negra Modelo».

Единственным производителем и мировым экспортером пива «Negra Modelo» является мексиканская компания Grupo Modelo. «Славутич», Carlsberg Group обладает эксклюзивным правом дистрибуции пива в Украине и Молдове. Компании начали сотрудничество еще в 2009 году, когда «Славутич», Carlsberg Group получил эксклюзивное право импорта, дистрибуции и продвижения бренда «Corona extra» в Украине и Молдове.

«Следуя стратегии доминирования в премиальном сегменте пивного рынка, мы усиливаем наш портфель брендов, в том числе и за счет импортных марок», - отметил вице-президент по маркетингу «Славутич», Carlsberg Group Ярослав КОВАЛЬ.

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ОАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье, Киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня». В Украине компания представляет следующие бренды: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Арсенал», «Хмільне», квас «Тарас», холодный чай «Top Tea».

По данным AC Nielsen, по состоянию на август 2010 года «Славутич», Carlsberg Group занимает в натуральном выражении 28,2% рынка пива. В сегменте кваса компания занимает 34,5% рынка в натуральном выражении и 41,5% в денежном.