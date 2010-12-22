ЕС отменяет кастрацию поросят с 2018 года

Отраслевые объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой промышленности Европейского Союза договорились с организациями по защите животных об отмене кастрации поросят, начиная с 1 января 2018 года.

Как отмечают эксперты ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», введение этой нормы в действие обусловлено необходимостью защиты животных, в особенности кабанов, которые в молодом возрасте подлежат кастрации с целью предотвращения неприятного запаха и, как результат, низкого товарного качества мяса, полученного от их убоя. Отмечается, что к моменту отмены кастрации в ЕС должны быть разработаны средства быстрого отслеживания неприятного запаха на бойнях.

Текущая практика по недопущению попадания мяса с неприятным запахом на прилавки магазинов ЕС заключается в использовании на бойнях «электронного носа», отслеживающего те части туши, которые в связи с неприятным запахом нужно отделить. Однако в скором будущем с «проблемой запаха» будут бороться другими методами. Немецкие, голландские, французские, датские фермеры и отраслевые организации вместе с Европейской группой по защите животных утвердили решение о том, что начиная с 2018 года, фермеры будут осуществлять соответствующий уход за свиньями с применением определенных способов кормления и хорошего отношения к животным. Кроме того, будут введены соответствующие приборы для оценки и измерения запаха мяса хряков. Также будет минимизироваться агрессивное и сексуальное поведение хряков во время разведения, транспортировки и перед убоем.

На промежуточном этапе, начиная с 1 января 2012 года, кастрация поросят мужского пола по всей территории ЕС должна происходить только под наркозом или с применением обезболивающих средств. Как утверждает эксперт по аграрным рынкам УКАБ Тарас ВЫСОЦКИЙ, внедряя эту норму, страны-члены ЕС берут пример с Нидерландов и Германии, где уже с 2011 года применение обезболивающих средств во время кастрации будет обязательным критерием согласно стандарту качества QS. «Применение этой методики обуславливает стратегию роста количества хряков на откорме. Так, один из крупнейших мясных концернов Германии – фирма Tönnies – уже сегодня сдает на убой от 12 до 14 тыс. хряков в неделю. В Нидерландах уже в следующем году 40% мужского стада свиней будут составлять хряки на откорме», - отмечает эксперт УКАБ.

То, что достижение определенных стандартов качества с помощью соответствующих методов кормления и отношения к животным является перспективным, - не новость. По словам Т.ВЫСОЦКОГО, немецкие фермеры применяют в кормлении картофельный крахмал, который понижает в жировой ткани содержание скатола, отвечающего за образование запаха. Украинским же производителям мяса свинины необходимо присоединяться к прогрессивным методам ухода за животными, если они планируют в перспективе выходить с собственной продукцией на рынки ЕС.