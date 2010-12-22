Международная финансовая корпорация (IFC) выступает за реформирование системы пищевой безопасности в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе IFC, распространенном на пресс-конференции сегодня в Киеве.

Отмечается, что рекомендации IFC относительно реформы были использованы при разработке концепции по реформированию национальной системы пищевой безопасности в Украине, подготовленной в рамках административной реформы группой заинтересованных государственных органов и международных организаций под координацией Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Министерства юстиций Украины. Цель концепции – не только усовершенствование системы пищевой безопасности в Украине, но и гармонизация ее с европейскими нормами и открытие возможностей для развития пищевой промышленности Украины.

Предложенная концепция предполагает создание единого органа, четкое разграничение полномочий между привлеченными государственными органами. Предполагается также создание центрального реестра производителей (поставщиков) пищевой продукции и внедрение рискоориентированного подхода к проведению проверок. Также предлагается переход от контроля к «обеспечению безопасности пищевой продукции путем внедрения системы управления пищевой безопасностью на основе принципов НАССР».

Как отметили эксперты IFC, создание единого ведомства – наиболее эффективный способ обеспечения прозрачного надзора, последовательных проверок безопасности продукции и защиты прав потребителей. Отмечается, что сегодня в украинской системе задействовано четыре министерства, семь комитетов, служб, агентств и инспекций. «Каждое ведомство имеет право контроля предприятий, однако свои действия они не координируют, а информацией не обмениваются, а рискориентиорованный подход к проверкам внедрен фрагментарно», - отмечается в сообщении IFC.

В ходе реформы, по мнению разработчиков, будет достигнут более эффективный контроль пищевой безопасности, более качественное использование бюджетных ресурсов, отмена дублирования функций ведомств, гармонизация с европейскими нормами для реализации экспортного потенциала пищевой промышленности Украины, а также упрощение условий для ведения бизнеса для пищевых предприятий (сокращение количества проверок, упрощение доступа к регуляторной информации и нормативным документам), а также укрепление конкурентоспособности пищевых предприятий.

«Таким образом, рекомендации IFC – это три составляющих реформы (единое ведомство по пищевой безопасности, центральный реестр и внедрение системы НАССР), которые помогут модернизовать украинскую систему контроля, повысят эффективность государственного надзора и обеспечат лучшую защиту», - отмечается в сообщении.

Концепция предусматривает, в частности, пересмотр существующей сети лабораторий и представление плана их сокращения и технологического переоснащения.

Кроме того, отмечается, что ориентировочная стоимость существующей системы государственного контроля пищевых продуктов составляет около 750 млн. грн. в год, а вследствие реформы по предложенному сценарию, с сокращением количества лабораторий до среднеевропейского уровня (примерно 1 лаборатория на 700 тыс. населения) ежегодные государственные расходы этой сфере могут сократиться на 200-300 млн. грн.