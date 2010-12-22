В Украине выросли цены на хлеб, молоко, яйца, подсолнечное масло и овощи

За последнюю декаду в Украине выросли цены на хлеб, молоко и овощи. Такие данные приведены в ежедекадной справке об изменениях средних уровней цен на продукты питания в предприятиях торговли и на продовольственных рынках в целом по Украине состоянием на 20 декабря 2010 года, опубликованной на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным мониторинга цен, который проводится органами государственного контроля цен, состоянием на 20 декабря 2010 года, сравнительно с 10 декабря с.г., средние уровни цен в целом по Украине повысились на хлеб ржанопшеничный – 0,8% (с 3,54 до 3,57 грн. за 1 кг); хлеб из муки высшего сорта – 0,2% (с 4,43 до 4,44 грн. за 1 кг); муку высшего сорта – 0,6% (с 3,23 до 3,25 грн. за 1 кг); вермишель – 0,4% (с 4,92 до 4,94 грн. за 1 кг); крупу гречневую – 0,8% (с 11,31 до 11,40 грн. за 1 кг); крупу манную – 0,5% (с 3,95 до 3,97 грн. за 1 кг). Снизились цены на рис – 0,1% (с 8,58 до 8,57 грн. за 1 кг) и не изменились на хлеб из муки первого сорта и составляют 3,60 грн. за 1 кг.

На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на колбасы вареные первого сорта – 0,1% (с 28,51 до 28,53 грн. за 1 кг); молоко – 1,2% (с 5,89 до 5,96 грн. за 1 л); сметану – 0,5% (с 15,97 до 16,05 грн. за 1 кг); масло сливочное – 1,6% (с 47,26 до 48,03 грн. за 1 кг); говядину – 0,2% (с 37,74 до 37,82 грн. за 1 кг); птицу (куры) – 0,4% (с 18,79 до 18,86 грн. за 1 кг); яйца (куриные) – 1,7% (с 6,86 до 6,98 грн. за 1 дес.). При этом цены снизились на свинину на 0,1% (с 40,33 до 40,29 грн. за 1 кг) и сало – 0,7% (с 19,33 до 19,20 грн. за 1 кг).

На сахар на протяжении второй декады декабря 2010 года средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,4% (с 8,56 до 8,59 грн. за 1 кг).

На масло подсолнечное средний уровень цен в целом по Украине повысился на 1,5% (с 11,27 до 11,44 грн. за 1 литр).

На овощную продукцию наблюдалось повышение средних уровней розничных цен на картофель – 2,1% (с 4,25 до 4,34 грн. за 1 кг); капусту – 2,9% (с 3,79 до 3,90 грн. за 1 кг) и морковь – 1,3% (с 4,57 до 4,63 грн. за 1 кг).

По данным мониторинга цен на потребительском рынке продуктов питания, в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось повышение розничных цен на: хлеб из муки высшего сорта, вермишель, крупу гречневую, рис, колбасы вареные первого сорта, молоко, сметану, масло сливочное, сахар, масло подсолнечное, говядину, свинину, сало, яйца (куриные), картофель и капусту; а также снижение уровня цен на: птицу (куры).