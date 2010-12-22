Писаревский спиртзавод проиграл судебный процесс АМКУ

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность наложения Антимонопольным комитетом Украины штрафа в 170 тыс. грн. на ГП «Писаревский спиртовый завод» за недобросовестную конкуренцию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В частности, суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Хозяйственного суда города Киева от 29 сентября 2010 года, которым отказано в удовлетворении иска ГП «Писаревский спиртовый завод» о признании решения комитета недействительным.

Как сообщал УНИАН, АМКУ оштрафовал ГП «Писаревский спиртовый завод» в июне 2009 года. Нарушение заключалось в производстве и реализации спиртзаводом ординарного коньяка под названием «Графский Ужгородский». Это признано недобросовестной конкуренцией относительно ОП «Ужгородский коньячный завод», которое производит и реализует алкогольные напитки, в частности, марочный коньяк «Ужгород», с 1983 года.