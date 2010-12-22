«Червона Зирка» планирует увеличить реализацию сельхозтехники в 2,4 раза

Завод «Червона Зирка» (г. Кировоград) к 2014 году планирует увеличить реализацию сельскохозяйственной техники в 2,4 раза – до 12 тыс. единиц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполнительный директор ЧАО «Торговый дом «Червона Зирка» Владимир ЛУКИЯНЧУК.

По его словам, в 2010 году предприятие реализовало 5033 единиц техники, ожидаемый прирост реализации в 2011 году составит 15-20%.

«В следующем году мы предполагаем рост рынка сельскохозяйственной техники по всем направлениям. В этом году у предприятия изменилась структура экспорта - с 68% до 61%, но это связано лишь со стабилизацией ситуации в стране, больше техники стали покупать украинские аграрии», - отметил В.ЛУКИЯНЧУК.

Он сообщил, что сегодня продукция завода экспортируется в Казахстан, Молдову, Беларусь, Болгарию, Российскую Федерацию, планируется расширение рынка сбыта в Чехию и Румынию.

В то же время, как сообщил генеральный директор ОАО «Червона Зирка» Сергей КАЛАПА, завод находится в затруднительном положении из-за большой суммы невозвращенного государством НДС – 5,9 млн. грн. за 2010 год. «У завода вымываются оборотные средства, сумма которых уже превысила месячный объем производства», - подчеркнул С. КАЛАПА.

Справка УНИАН. ОАО «Червона зирка» входит в структуру ЗАО «Эльворти ГРУП» вместе с такими предприятиями, как ОАО «Грунтопосевмаш» (Кировоград) и ЗАО «Белинсксельмаш» (Пенза, Российская Федерация). Завод является ведущим предприятием по производству посевной техники на постсоветском пространстве. Его доля рынка в СНГ составляет около 45%.