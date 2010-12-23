В Кировоградской обл. переработка сахарной свеклы выросла на 40%

В Кировоградской области в январе-ноябре 2010 года переработка сахарной свеклы увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 463,9 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, на давальческих началах от всех категорий сельскохозяйственных производителей на переработку поступило 243,8 тыс. тонн сырья, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Всего в этом году сахарная свекла была засеяна на площади 18 тыс. га земли. Переработку сырья осуществляли Александрийский и Новомиргородский сахарный заводы.