В Кировоградской обл. переработка сахарной свеклы выросла на 40%
10:30, 23 декабря 2010Агро
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В Кировоградской области в январе-ноябре 2010 года переработка сахарной свеклы увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 463,9 тыс. тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.
Согласно сообщению, на давальческих началах от всех категорий сельскохозяйственных производителей на переработку поступило 243,8 тыс. тонн сырья, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года.
Всего в этом году сахарная свекла была засеяна на площади 18 тыс. га земли. Переработку сырья осуществляли Александрийский и Новомиргородский сахарный заводы.
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