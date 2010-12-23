В Луганской обл. на рынке алкоголя и табачных изделий штрафы составили более 1 млн. грн.

С начала года налоговики Луганской области провели 500 проверок субъектов хозяйствования, которые работают на рынке спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, в ходе которых выявили 758 нарушений действующего законодательства и оштрафовали предпринимателей на общую сумму 1,1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в региональном управлении Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственной налоговой администрации Украины в Луганской области.

Согласно сообщению, в ходе проверок было изъято алкогольных напитков на сумму почти 99,6 тыс. грн., табачных изделий – на 33,7 тыс. грн. На предприятиях розничной торговли выявлено 209 случаев торговли алкогольными напитками по ценам, которые ниже установленных минимальных розничных цен. Применено финансовых санкций на сумму 216 тыс. грн. Специалисты регионального управления выявили также 95 случаев розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями без лицензий.