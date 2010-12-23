В Черкасской области производство молока уменьшилось на 51%

В Черкасской области за 11 месяцев 2010 года производство молока обработанного жидкого уменьшилось на 51%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 5095 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, производство сливок жирностью больше 8% увеличилось в 2,6 раза, до 1775 тонн. Производство масла сливочного увеличилось на 15%, до 3477 т, производство спредов и смесей жировых уменьшилось на 33%, до 7682 т. Производство сыров свежих неферментированных и сыров кисломолочных увеличилось на 3%, до 2227 т. Производство сыров жирных за 11 месяцев 2010 года увеличилось на 5%, до 21450 т, а кисломолочных продуктов уменьшилось на 4%, до 7498 т.