ВР АРК просит Януковича передать птицеводческий завод им. Фрунзе правительству автономии

Верховная рада Крыма просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поручить Кабинету министров рассмотреть вопрос о выделении учебно-опытного племенного птицеводческого заводе имени Фрунзе из состава Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (Киев) и передаче целостного имущественного комплекса предприятия в сферу управления Совета министров автономии.

Об этом говорится в обращении крымских депутатов к В.ЯНУКОВИЧУ, текстом которого располагает УНИАН.

Предприятие, расположенное в Сакском районе Крыма, является единственным в Украине государственным племптицерепродуктором II порядка.

В соответствии с распоряжением Кабмина 2004 года птицеводческий завод был передан из сферы управления Министерства аграрной политики Украины в состав Национального аграрного университета в качестве его структурного подразделения с отдельными правами юридического лица без изменения хозяйственной специализации.

Постановлением украинского правительства 2008 года Национальный аграрный университет был переименован в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, а также были внесены изменения в его устав, предусматривающие, в частности, реорганизацию завода имени Фрунзе в подразделение Нацуниверситета и переоформление госактов на право постоянного пользования земельными участками.

«На основании действующего устава предприятие сохраняет статус юридического лица, именно это позволяет ему оставаться экономически самостоятельным развивающимся предприятием полного цикла производства, а также основным стабильным плательщиком налогов в бюджет Сакского района, финансировать в полном объеме объекты социальной сферы и жилищного фонда села Фрунзе, обеспечивать работой более 500 человек», - сказано в документе.

По мнению авторов обращения, реорганизация предприятия в подразделение Нацуниверситета повлечет за собой отчисление налогов по месту регистрации учебного заведения и лишит завод возможности самостоятельно принимать решения, в том числе в производственной деятельности. «Это может привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе», - заявили депутаты.

В этой связи они просят В.ЯНУКОВИЧА способствовать передаче предприятия в сферу управления крымского правительства.