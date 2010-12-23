В АП предлагают передать распоряжение землей от местных советов госадминистрациям

В Администрации Президента Украины предлагают передать полномочия по решению земельных вопросов на местном уровне от советов к государственным администрациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы АП Геннадий ВАСИЛЬЕВ сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что созданная в июне распоряжением Президента Украины соответствующая межведомственная группа за полгода работы пришла к выводу, что в Украине нарушения в сфере земельных отношений имеют системный характер, а ситуация требует принятия безотлагательных мер по усилению ответственности руководителей всех уровней за состояние соблюдения законодательства в этой сфере.

Говоря о совершенствовании законодательной базы, Г.ВАСИЛЬЕВ отметил, что речь идет о законах «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земли».

«Кроме того, предложено ускорить разграничение земель государственной и коммунальной собственности. А до завершения этого процесса полномочия по распоряжению землей планируется передать от сельских, поселковых советов местным государственным администрациям», - заявил заместитель главы АП.

По его убеждению, такое решение усилит ответственность конкретных лиц за состояние дел в земельных отношениях.

«На сегодняшний день сельские и поселковые советы, как выборные органы, за незаконные решения, к сожалению, ответственности, как правило, не несут. И поэтому вот сколько нарушений происходит у нас», - подчеркнул Г.ВАСИЛЬЕВ.

Как он также заявил, это касается и Кабинета Министров, который «практически самоустранился от обеспечения надлежащего контроля над организацией работы органов исполнительной власти и контролирующих органов».