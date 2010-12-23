В Черкасской обл. производство муки выросло на 42%

В Черкасской области за январь-ноябрь 2010 года производство муки увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 138,302 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, производство круп увеличилось на 8% – до 52,224 тыс. тонн, хлебобулочных изделий – сократилось на 2%, до 57,925 тыс. тонн. Производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, без содержимого какао увеличилось на 5% – до 2,103 тыс. тонн, а макаронных изделий – сократилось на 15%, до 673 тонн. Производство белого кристаллического сахара в области увеличилось в 4 раза – до 147,168 тыс. тонн.

Производство консервированных натуральных овощей в области за отчетный период уменьшилось на 20% – до 22,352 тыс. тонн, а овощей, фруктов, орехов и консервированных грибов с добавлением уксуса или уксусной кислоты – увеличилось на 46%, до 16,535 тыс. тонн. Производство подсолнечного нерафинированного масла за 11 месяцев 2010 года увеличилось в 5,2 раза – до 67,436 тыс. тонн.